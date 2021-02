Milan, Hauge: “Scudetto possibile, ho rifiutato il Brugge. Su Ibrahimovic…”

Milan, le parole di Hauge

Jens Petter Hauge, esterno d’attacco del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a ‘The Kicker’. Ecco le sue dichiarazioni complete:

Sullo studio dell’italiano in aereo

“Non c’era abbastanza tempo tra la partita e l’allenamento del giorno dopo al mattino, quello era il momento giusto per studiare”.

Sull’offerta rifiutata del Brugge

“Il Bodo/Glimt e il Brugge erano d’accordo per una cifra che aveva accontentato il club, però io rifiutai, c’erano ancora diverse opzioni”.

Sui suoi inizi

“Non pensavo a talent scouts o ad una carriera da professionista, pensavo solo a divertirmi con gli amici sul campo da calcio”.

Sul post Milan-Bodo/Glimt

“Dopo la gara tutto è successo molto velocemente, non ho dovuto pensarci due volte. Se un club come il Milan ti fa un’offerta devi prenderla. Volevo restituire qualcosa al club che mi aveva dato una chance quando ero ancora molto giovane, credettero in me e mi diedero una possibilità. Per questo sono contento che il Bodo abbia avuto diversi soldi dalla mia cessione”.

Sull’esordio con la Norvegia

“E’ stato un po’ strano, sono dovuto uscire ancor prima di ambientarmi. Poi dopo le gare internazionali, il programma era di nuovo pieno con la Serie A e l’Europa League”.

Sul ruolo in squadra

“So che ci vorrà un po’ prima che possa giocare con regolarità”.

Su Ibrahimovic

“Anche in allenamento ha aspettative molto alte, è fantastico avere la possibilità di imparare da lui ogni giorno. Mi parla a lungo e mi dà consigli. Come gioca lui, come giochiamo noi e come posso giocare io, come lavoro col pallone e senza”.

Sulla gioventù della squadra

“E’ uno dei motivi per cui ho deciso di firmare con il Milan, perché ci sono tanti ragazzi come me che sono agli inizi delle loro carriere e che vogliono migliorare ogni giorno. Il calcio che giochiamo qui è perfetto per me, è veloce, offensivo e dominante”.

Sull’amicizia con Haaland

“Ho giocato con lui in molte nazionali giovanili e adesso in quella maggiore. Cerco di imparare da lui perché è molto talentuoso ma anche umile. E’ esemplare il modo in cui lavora ogni giorno, voglio provare ad essere come lui, mi ispira molto. E’ un modello per tanti giovani calciatori in Norvegia”.

Sullo scudetto

“E’ una bella domanda, ne riparleremo tra dieci/quindici gare. Penso sia possibile”.

