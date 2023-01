Milan, ricordi Gustavo Gomez? il difensore rinnova col Palmeiras

Il Milan , nella sua lunga storia, ha avuto veramente tantissimi giocatori tra le sue fila. Alcuni vengono, inevitabilmente, ricordati come giocatori che hanno lasciato il segno nella squadra. Altri vengono, allo stesso modo, dimenticati. Specialmente quei calciatori che hanno indossato la maglia rossonera in periodi difficili, come sono state le ultime stagioni prima dell'arrivo di Stefano Pioli .

Milan, Gustavo Gomez rinnova con il Palmeiras

Gustavo Gomez, difensore paraguaiano classe 1993 ed ex giocatore del Milan, resterà nel Palmeiras fino al 31 dicembre 2026. Nei rossoneri non lasciò un grande ricordo giocando in un periodo in cui la squadra era decisamente in un brutto periodo. Il difensore, poi, si è costruito una solida carriera lonrano da Milano. Gustavo Gomez arrivò al Milan nell'agosto del 2016, comprato dal Lanus per circa 8 milioni di euro. Dopo due stagioni con poche presenze, il prestito e la consacrazione al Palmeiras.