Milan, Gullit: “Ibrahimovic? Ecco perché è così importante” / News

Milan, Gullit esalta Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ruud Gullit, leggenda vivente del Milan, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Chi meglio del 'Tulipano Nero' è in grado di dare la sua opinione; un giocatore che ha seminato il panico nelle difese avversarie tra le fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'De Volkskrant': "Gli altri non vogliono stargli dietro quando lui è davanti. Ecco perché il suo arrivo è stato così importante per il Milan. Non ci sono più quei tipi di leader nelle squadre".