Milan, un campione d’Europa del 2007 può tornare in campo

L'ultima volta che il Milan ha alzato al cielo la Champions League è stato nel 2007 e tra coloro che erano in rosa in quella stagione in molti si ricorderanno di Yoann Gourcuff. Il francese non diede un grande contributo alla causa, ma rimane comunque uno dei campioni d'Europa di quell'anno. E dopo il ritiro annunciato nel 2019, non è detto che non possa ritornare in campo, come affermato ai microfoni di Canal+ dal compagno di squadra ai tempi del Bordeaux Marouane Chamakh. Di seguito le sue parole.