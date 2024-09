Milan, crisi difesa: i rossoneri sono ultimi per gol previsti contro

Il Milan soffre e subisce troppo. I rossoneri sono ultimi in una particolare classifica nei top 5 campionati europei. Ecco il dato

Il Milan è la squadra che concede le occasioni da gol più pericolose agli avversari tra quelle dei top 5 campionati europei. Secondo il portale fbref.com, i rossoneri occupano l'ultimo posto nella classifica delle squadre che subiscono più gol attesi (xG) non su rigore per tiro degli avversari. Il dato del Milan è preoccupante: 0.17. Questo significa che ogni tiro degli avversari ha una probabilità significativa di trasformarsi in gol, escludendo i calci di rigore.