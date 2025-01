Sfruttando la potenza unica del marchio del Club, la nostra Fondazione è in grado di coinvolgere alcuni dei gruppi più vulnerabili della società, tra cui bambini affidati, persone che escono dal sistema giudiziario penale, studenti a rischio di esclusione e residenti locali in fase di recupero da gravi malattie.

I beneficiari del fondo comune saranno l'ambulanza aerea Essex & Herts e i servizi di salute mentale per gli studenti della London Academy of Excellence Tottenham, il Sixth Form College sponsorizzato dal Club e situato nel campus dello stadio Tottenham Hotspur.

Inoltre, il gioco sosterrà anche Fondazione Milan, supportando il suo programma internazionale Sport for Change. Che utilizza lo sport come strumento di inclusione sociale, crescita e cambiamento positivo per molti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili.