Milan, gli appuntamenti di Pioli: premio Astori e non solo | PM News

Settimana intensa per Stefano Pioli. L'allenatore del Milan riceverà prima il premio Davide Astori in Sardegna, poi in serata sarà a Trento

Renato Panno

Dopo la bella vittoria conto l'Atalanta, il Milan affronterà la sosta delle nazionali nel migliore dei modi. Stefano Pioli perderà tanti giocatori che prenderanno parte agli impegni nelle rispettive nazionali e spera di recuperare gli ancora tanti infortunati. Nel frattempo l'agenda del tecnico rossonero è piena di impegni. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Pioli riceverà oggi, alle ore 16:30, ad Arzachena (provincia di Sassari), il premio Davide Astori, organizzato da Ussi Sardegna. Giovedì, alle ore 21, sarà a Trento per il Festival Dello Sport organizzato da Gazzetta.