Anche Ibrahimovic presente

Infine, sempre come riportato da Calciomercato.com, quest'oggi era presente anche Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Lo svedese ha voluto testare in prima persona l'umore del gruppo allenato da Sergio Conceicao dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus di Thiago Motta, in attesa di una pronta risposta già mercoledì per la sfida, molto importante, contro il Girona in Champions League.