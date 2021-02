Milan, Giudice Sportivo: Dalot in diffida alla prossima ammonizione

Milan, Dalot diffidato al prossimo giallo

Diogo Dalot, terzino destro del Milan, è stato uno dei giocatori più in difficoltà nella sfortunata trasferta contro lo Spezia. Il portoghese non è mai entrato in partita, risultando spesso spaesato e fuori posizione. Una prestazione negativa confermata anche da un cartellino giallo preso per un fallo quasi da rigore. Come riportato dal Guidice Sportivo, questo è il terzo giallo per Dalot che, di conseguenza, entrerà in diffida allo scattare del prossimo provvedimento disciplinare.

