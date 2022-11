Milan, Giroud titolare ai Mondiali: tutti gli scenari per i rossoneri

Il Milan si è ritrovato in questa stagione a corto di giocatori offensivi. La punta centrale è stata uno dei problemi di questo inizio, soprattutto per via delle alternative carenti. Il neo arrivato Origi , che avrebbe dovuto aiutare tantissimo i rossoneri, sta faticando ad ambientarsi e al momento il suo tabellino recita solamente un gol. Molto bello, ma sempre di una sola rete stiamo parlando. Il tutto poi, va ulteriolmente a complicarsi quando si vanno a notare le prestazioni del belga, che non sono di certo state esaltanti.

L'attaccante francese è stato il vero bomber di questo Milan : le sue prestazioni sono state esaltanti e i suoi gol molto molto importanti. Per questo riaverlo al massimo della forma al rientro dei Mondiali in Qatar sarà fondamentale per i rossoneri. Ed è qui che nascono ulteriori problematiche. L'infortunio di Karim Benzema ha spalancato le porte della titolarità ai Mondiali per Giroud .

La Francia è una squadra molto forte, per questo è facilmente pensabile, che Giroud possa giocare molte partite con molti minuti sulle gambe. Un'ottima notizia per il calciatore, ma non buona per il Milan. I rossoneri dovranno pensare a un modo per far recuperare al meglio il numero 9 dopo il rientro. Si potrebbe andare a intervenire sul calciomercato, ma ci sono altre falle da coprire. Per questo, si punterà su Origi: il belga ha il tempo e lo spazio per inserirsi al meglio. L'ex Liverpool potrebbe essere l'arma in più di Pioli, in un post Mondiale davvero incognito. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo su Nacho del Real Madrid”