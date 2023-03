Milan, Giroud a rischio per il Tottenham: ecco il motivo

Una brutta notizia in casa Milan per Stefano Pioli è giunta negli ultimi minuti. Oltre al rischio di non riuscire a recuperare Brahim Diaz, che accusa ancora qualche fastidio, potrebbe saltare la trasferta di Tottenham anche Olivier Giroud. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante francese avrebbe contratto l'influenza, il che allontana di fatto un'ipotesi di poterlo vedere in campo per il match di Champions League. Un'altra assenza, quindi, per l'allenatore del Diavolo, che già nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con parecchie defezioni.