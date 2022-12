Milan, Giroud rischia di non giocare la finale odierna

Una mossa a sorpresa di Didier Deschamps potrebbe far fuori Olivier Giroud, attaccante del Milan, in vista dell'ultima partita di questa Coppa del Mondo che lo ha visto titolare inamovibile. Oggi pomeriggio ci sarà infatti Argentina-Francia, finale assoluta. Sono bastate due partite senza gol per il classe 1986 per essere rimesso in discussione. Deschamps sembra abbia visto particolarmente bene Marcus Thuram, classe 1997 del Borussia Moenchengladbach, e soprattutto sta pensando di schierare Kylian Mbappè, classe 1998 del Paris Saint-Germain, come punta centrale. A farne le spese, sarebbe proprio Giroud, che partirebbe dunque dalla panchina dopo aver segnato quattro gol in sei partite. Tutti i milanisti aspettano la decisione. Intanto si profila un clamoroso scambio di mercato con l'Atletico Madrid >>>