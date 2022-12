Milan, un Giroud da record. Pioli lo attende a braccia aperte

Il Milan è una squadra che ha molti giocatori importanti nella sua rosa. Di questo ne va dato merito, sicuramente, alla programmazione e alla ricerca sul calciomercato di Paolo Maldini e Frederic Massara , che sono riusciti in poche stagioni a riportare il Milan sul tetto d'Itali a, dopo anni persi nel buio. Molto di quello fatto, verteva e verte sulla ricerca di calciatori giovani con alto potenziale. Una linea verde che ha portato al Milan giocatori interessanti che ora stanno emergendo in tutto il loro valore, ma non solo. Un ruolo fondamentale nella costruzione di questa squadra lo hanno avuto anche giocatori d'esperienza. Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, ma soprattutto Olivier Giroud .

Un Olivier Giroud da record per Pioli

In questa stagione i rossoneri non sono riusciti a trovare, almeno al momento, una buona soluzione alternativa per l'attacco. Zlatan Ibrahimovic ai box dalla fine dello scorso campionato e forse di nuovo a disposizione da gennaio, Origi fuori dal gioco, tutte la pressione ricade sulle spalle di Olivier Giroud. Il francese ha segnato fino ad ora 5 gol in Serie A e 4 in Champions League. Origi solo uno in tutte le competizioni. Difficile fare paragoni tra i due. Non solo col il Milan, anche con la Francia, Giroud sta mettendo su numeri da record. Con i gol odierno contro la Polonia, le rete con la nazionale salgono a 52, superando il record di Thierry Henry.