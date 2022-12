Calciomercato Milan – Pellegatti: “Mi intriga un’alternativa a Ziyech”

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui il Milan sarebbe molto vicino all'acquisizione di Hakim Ziyech . È doveroso sottolineare, però, che se l'affare non dovesse andare in porto Maldini e Massara potrebbero virare su un altro obiettivo.

Tra i nomi trapelati negli ultimi giorni c'è anche quello di Trincao , portoghese di proprietà del Barcellona , che ha incontrato grandi difficoltà sinora nella sua carriera. Di questa suggestione ha parlato Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso del Milan , che è rimasto affascinato dalla possibilità di vedere il classe 1999 in rossonero. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Carlo Pellegatti su Trincao

"Potrebbero esserci degli intrecci particolari tra Milan e Barcellona. Carlo Laudisa ha rivelato che c'è stato un incontro a Dubai tra l'agente Jorge Mendes, Maldini e Massara. In quel colloquio io non so se abbiano parlato di Trincao, ma questo è un giocatore che ha bisogno di Milan".