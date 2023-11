Nazionali – Milan, Giroud e Okafor titolari. Reijnders dalla panchina

Maglia da titolare anche per Noah Okafor , attaccante del Milan che partirà titolare da punta nella Svizzera contro la Romania.

SVIZZERA (4-3-3): Mvogo; Garcia, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Ndoye; Shaqiri, Okafor , Vargas. All. Yakin.

Infine panchina per il rossonero Reijnders in Gibilterra-Olanda.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Teze, De Vrij, Van Dijk, Hartman; Wieffer, Koopmeiners, Veerman; Stengs, Weghorst, Malen. All. Koeman.

