Milan, uno degli eroi dello scudetto era vicino all’Inter: il retroscena

Uno dei protagonisti del 19° scudetto conquistato dal Milan era molto vicino al passaggio all'Inter alcune stagioni fa

Fabio Barera

Tra i protagonisti della conquista del 19° scudetto della storia del Milan, uno in particolare avrebbe potuto vestire un'altra maglia, quella dei cugini dell'Inter. E invece, alla fine, si è dimostrato di fondamentale importanza per il Diavolo, segnando per altro diverse reti ai nerazzurri.

Milan, il retroscena su Olivier Giroud e il suo possibile passaggio all'Inter — Il giocatore in questione è Olivier Giroud e a svelare il retroscena del suo mancato passaggio all'Inter è stato Vincenzo Morabito, membro del suo entourage. In un'intervista rilasciata al canale TwitchTVPlay, l'agente ha rivelato: "C’era un accordo tra l’Inter e Giroud, ma le parti hanno ritardato l’accordo. Alla fine in quella sessione hanno deciso di prendere Christian Eriksen ed investire su di lui. Conte è rimasto lì e poco dopo Giroud ha firmato per il Milan diventando un calciatore decisivo“.

Una scelta che, almeno per ora, si è rivelata azzeccata da parte dell'attaccante francese, divenuto punto fermo per Stefano Pioli. Tra l'altro Giroud, in passato, era stato vicino anche alla Roma, quando i giallorossi sembravano essere costretti a cedere Dzeko per fare cassa e lo avrebbero sostituito con il transalpino, ma poi non se ne fece niente.