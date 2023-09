Milan, Giroud compie 37 anni: gli auguri del club rossonero

(fonte: acmilan.com) 37 anni e non sentirli per Giroud . Oggi l'attaccante francese festeggia il compleanno : uno in più, un numero ancora più pieno e rotondo nella vita dell'uomo e nella carriera del calciatore. La ricorrenza a poche ore da Milan-Lazio, occasione per cercare vittoria e gol così da renderlo davvero un giorno speciale. I rossoneri, in questo momento storico, benedicono l'arrivo di Olivier. Viva il nostro numero 9. Dall'estate 2021 si è immediatamente dimostrato essenziale , un grande professionista al servizio dell'allenatore e dei compagni. Esempio .

Ci ha messo poco a rubare il cuore dei milanisti, per i quali rappresenta ormai da tempo un beniamino da acclamare allo stadio. In totale ha realizzato 36 gol (14 assist) da quando è al Milan, in questa stagione è già a quota 4 (secondo nella classifica marcatori della Serie A in corso) con la rete pesante a Bologna e i rigori infallibili segnati al Torino e alla Roma. In Italia, ma anche in campo europeo, si diverte a fare la differenza. Anche a 37 anni. Tantissimi auguri Oli!