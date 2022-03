Milan, Giroud sempre più decisivo: è lui il risolutore del Diavolo

Olivier Giroud sta diventando sempre più decisivo per il Milan: gol fondamentali segnati contro Roma, Inter, Lazio e Napoli

Contro il Napoli il gol di Giroud è stato ancora più importante, visto che è stato il primo realizzato in trasferta in questa stagione. Era dal 15 febbraio 2021 che il francese non segnava un gol lontano dallo stadio di casa. Ora anche questo tabù è stato eliminato, così come la maledizione della maglia numero 9, che sembra ormai un lontano ricordo. 11 gol in 27 presenze che rendono Olivier uno dei bomber della squadra, oltre a essere considerato uno degli esempi da seguire insieme a Ibrahimovic e Kjaer. Insomma, quello di Giroud è stato un acquisto davvero azzeccato.