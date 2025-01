Milan-Girona, Conceicao spiazza tutti: sorpresa in difesa. E sugli esterni …

Sérgio Conceicao dovrebbe fare due scelte a sorpresa in difesa in vista del match Milan-Girona, 7^ giornata della Champions League

Sérgio Conceicao potrebbe proporre due sorprese in difesa in vista del match tra Milan e Girona, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. I rossoneri sono chiamati a vincere per continuare a sognare la qualificazione diretta alle prime otto della classifica, che permetterebbe una turno in meno nella fase ad eliminazione diretta. E attenzione, perché potrebbe esserci più di una scelta spiazzante nella formazione titolare del Diavolo.