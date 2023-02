Milan, i giovani del Convitto rossonero in visita al museo (FOTO)

Mattinata ricreativa per i giovani del Convitto rossonero. Come riporta il club sul proprio profilo Twitter, i baby calciatori si sono recati questa mattina a casa Milan per visitare il museo. Come testimoniano le foto pubblicate dal Diavolo, erano presenti anche Daniele Massaro e Angelo Carbone, quest'ultimo responsabile del settore giovanile del Milan. Milan, Messias: “Non abbiamo capito cos’è successo. Dobbiamo lavorare”