Milan, Giordano: “Rebic determinante per il gioco rossonero” / News

Milan, l’opinione di Giordano su Rebic e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Serie A è ritornata dopo la sosta delle nazionali. Un momento sempre difficile per i club, costretti a mandare i propri calciatori in giro per il mondo. Ma chi è la squadra che può partire a razzo dopo la pausa? Questa l'opinione di Bruno Giordano ai microfoni di 'TMW Radio: '"Chi può partire a razzo? Il Milan, perché è la squadra che ha mandato meno nazionali in giro per il mondo. Il Milan ha potuto lavorare meglio e in profondità. Mi sembra una squadra al completo e poi torna Rebic, determinante per il gioco dei rossoneri".