Milan, gioco e carattere da grande: altra rimonta con tre reti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non è un Milan che va a 100 all’ora quello che batte in rimonta il Parma a San Siro dopo essere andato sotto causa rete di Jasmin Kurtic nel primo tempo, ma tanto vale per poter avvicinarsi sempre di più all’obiettivo Europa League. I rossoneri, infatti, continuano il loro magic moment e dopo aver interrotto la striscia di vittorie col pareggio di Napoli, conquistano un meritato successo contro i Ducali per 3-1.

Rossoneri, come detto, che vanno sotto nel primo tempo complice una disattenzione generale difensiva che permette al centrocampista sloveno di inserirsi da dietro e segnare col destro la rete dell’1-0. La squadra di D’Aversa, però, nella ripresa crolla e il Milan sferra tre colpi micidiali che gli permettono di conquistare altri 3 punti. In tutto ora sono ben 17 dalla ripartenza del campionato: 5 vittorie e due pareggi.

Migliore in campo un sempre più ritrovato Frank Kessie che con un destro imparabile dalla trequarti realizza la sua terza rete consecutiva ma soprattutto il momentaneo pareggio milanista. All’ivoriano fa seguito il capitano Romagnoli che di testa incorna alla perfezione una bella punizione di Calhanoglu. Nel finale lo stesso turco suggella un’altra grande prestazione segnando la rete del definitivo 3-1 con un bel diagonale.

E’ un Milan sempre più ritrovato e di belle speranze con mister Pioli che riesce a tenere alta l’asticella dell’attenzione nonostante le voci sul suo futuro sempre più in bilico. Intanto, arrivano importanti notizie dal fronte mercato: ieri sera Massara ha parlato del rinnovo di Gigio Donnarumma>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓