Massara: “Rinnovo Donnarumma? Vuole restare, presto incontro con Raiola”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le dichiarazioni di Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, rilasciate a Sky Sport prima di Parma-Milan, sul futuro e dunque l’eventuale rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

L’incontro per il contratto? Mi auguro presto. Parleremo con il suo agente, cercheremo di tenerlo qui. E’ un pilastro della squadra, nonostante sia giovanissimo e ha un futuro radioso. Quando lo incontriamo? Questione di giorni, ci vedremo a breve per trovare un’intesa. La volontà di Gigio è di proseguire con noi: credo ci siano buoni presupposti per continuare insieme. Ho buone sensazioni”.

