MILAN NEWS – Come riportato da Sky Sport 24 diversi calciatori del Milan sono stati convocati oggi in sede in via Aldo Rossi per la firma della rinuncia del 50% della mensilità di aprile. Tra i calciatori che si sono presentati oggi: Rafael Leao, Laxalt, Theo Hernandez e Kessie. A proposito dell’ivoriano ecco l’impatto bilancio in caso di una sua cessione>>

