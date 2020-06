Calciomercato Milan – Cessione Kessié? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Da almeno due stagioni il destino di Franck Kessié pare appeso ad un filo, circondato da voci sempre più insistenti su un suo addio al Milan. Al momento, però, l’ivoriano è ancora uno dei perni della formazione rossonera e potrebbe continuare a rivestire questo ruolo anche nel progetto tattico di Ralf Rangnick. Le valutazioni sono tuttavia in corso e la permanenza del centrocampista ex Atalanta non può essere data per scontata.

L’interesse del Napoli di Gennaro Gattuso e di alcuni club di Premier League potrebbero infatti stuzzicare il Milan, anche alla luce della possibile plusvalenza che potrebbe derivare da una sua cessione. Al 30 giugno 2020, infatti, Kessié avrà un valore a bilancio di € 12.800.000, una cifra facilmente superabile da eventuali offerte dei club sopracitati.

Oltre a garantire una quasi certa plusvalenza, la partenza del numero 79 libererebbe spazio importante per le casse rossonere, visto il costo a bilancio di € 10.250.000. Questo sarebbe dunque il risparmio totale per il Milan, vista la somma di ammortamento annuale (€ 6.400.000) e stipendio lordo (€ 3.850.000).

Non resta che attendere l’inizio del mercato, con la consapevolezza che il finale di stagione potrebbe ancora sbaragliare le carte e decidere – in un senso o nell’altro – il futuro di Kessié. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>