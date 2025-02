Milan, Gimenez fa già la differenza: vendite aumentate di oltre il 500%

Per capire meglio l'impatto avuto dal classe 2001, basta pensare che la maglia numero 7 di Gimenez ha rappresentato il 92% delle vendite che il Milan ha erogato da domenica a lunedì scorso. Ma non solo, poiché con l'arrivo dell'ormai ex Feyenoord sono aumentate di oltre il 300% (388) le vendite sui siti online del Milan, così come quelle delle magliette personalizzate, arrivate addirittura a registrare un +543%, con il Messico che rappresenta essere il 18%, tanto quanto l'Italia.