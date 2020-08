Milan, Gianni Di Marzio: “Everton doppione di Rebic”. Poi spara a zero su Paqueta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianni Di Marzio, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato di Milan. Everton, Chiesa e l’attacco a Paqueta. Le sue dichiarazioni:

Su Everton: “E’ una punta sinistra che al Milan, visto Rebic, può essere un doppione. Ma Everton è un nazionale brasiliano, quindi sarebbe stato Rebic un doppione e non lui. Non capisco perché ancora non sia arrivato in Europa. è molto forte”.

Su Chiesa: “Credo che la volontà del giocatore sia quella di cambiare. Però per il 4-3-3 della Juventus è ideale”

Su Paqueta: “Non lo avrei mai preso. Lo vidi anni fa in nazionale giovanile e nessuno lo aveva notato. Come qualità è rimasto al Flamengo”.

