Gianmarco Pioli, figlio dell’ex tecnico del Milan, Stefano, ora può allenare

Il Settore Tecnico della Figc ha ufficializzato i nuovi allenatori UEFA A , che hanno recentemente superato gli esami finali del corso. I nuovi tecnici hanno completato tra giugno e luglio il programma didattico di 192 ore, svolto nelle aule e sui campi di Coverciano. Con questa qualifica, che rappresenta la seconda più alta certificazione per allenatori riconosciuta a livello europeo, potranno allenare tutte le squadre giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C .

Chi sono i nuovi allenatori

Tra i nuovi allenatori UEFA A ci sono figure di rilievo del calcio italiano e internazionale. Per esempio, gli ex azzurri Domenico Criscito e Alessandro Diamanti. Inoltre, ci sono anche l'ex azzurra Rosalia Pipitone, che ha partecipato al Mondiale 2019, e Franck Ribery, vice campione del mondo nel 2006. Tra i migliori del corso, con il punteggio massimo di 110 su 110, ci sono due allievi. L'attuale allenatore del Lentigione Calcio, Stefano Cassani, e Gianmarco Pioli, che lavora come collaboratore nello staff tecnico del padre Stefano.