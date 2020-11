Milan, Gianluca Galliani: “Questa squadra ti fa innamorare. Grazie” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Gianluca Galliani

MILAN NEWS – Momento molto felice per il Milan, che si gode il primo posto in classifica dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo. A tal proposito Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ex amministratore delegato del Milan, ha scritto il seguente messaggio su Linkedin.

"Che bello dopo tanti anni rivedere una squadra che ti fa innamorare non solo per i risultati ma anche per i valori che da sempre contraddistinguono il Milan. Complimenti a tutti i dirigenti, a tutto lo staff tecnico, a tutti i giocatori e a tutti i membri del club e soprattutto GRAZIE".