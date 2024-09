Milan, Gerry Cardinale già a Milano: ecco dov’è stato visto | PM News

Questa sera Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, dovrebbe essere presente a San Siro per assistere al match contro il Venezia. Ci dovrebbe essere lui e non Zlatan Ibrahimovic. Prima di spostarsi allo stadio, però, il numero uno del club rossonero ha fatto tappa da un'altra parte. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il tycoon è presente al 'Puma House of Football' per assistere alla sfida tra Milan Femminile e Fiorentina.