Milan, Gentile: “Ibrahimovic? Rendimento impressionante, l’ultimo da criticare”

Milan, il rendimento di Ibrahimovic e non solo

Riccardo Gentile, telecronista di ‘Sky Sport’, ha parlato del momento attuale del Milan e del rendimento di Zlatan Ibrahimovic fino a questo momento. Queste le sue dichiarazioni: “Non è mai bello snaturarsi specie se questo schema tattico ti ha portato in alto. Il rendimento di Ibrahimovic è stato impressionante ed è l’ultimo giocatore da mettere sul banco degli imputati. Il Milan ha affrontato l’Inter nel suo momento peggiore e nel momento migliore dei nerazzurri”. Non solo campo, ma anche calciomercato: il Milan pensa a una rivoluzione in fascia>>>