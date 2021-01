Milan, Gentile: “Ibrahimovic? Inimmaginabile ritrovarlo così decisivo”

Milan, Gentile su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Gentile, telecronista di ‘Sky Sport’, ha così parlato delle prestazioni dii Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni: “Non mi aspettavo questo Ibra, era inimmaginabile ritrovare un giocatore così decisivo. Sta avendo numeri incredibili. Ieri era un po’ che non giocava, ma è tornato in campo e ha segnato una doppietta. Bisogna fare una standing ovation all’attaccante svedese”. Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco la richiesta del Barcellona. VAI ALLA NOTIZIA >>>