Milan, Gentile: “Entrare in Champions vuol dire raggiungere l’obiettivo”

Riccardo Gentile, commentatore 'Sky Sport', ha parlato della stagione del Milan, di alcuni singoli e dell'obiettivo dei rossoneri. Le dichiarazioni: "Il Milan ha dato delle risposte nei momenti di difficoltà. Abbiamo fatto notare quanto Ibrahimovic sia stato fondamentale per questa squadra ma è giusto sottolineare anche quante risposte abbiano dato i rossoneri anche in assenza di giocatori importanti come Ibra e Calhanoglu. Il lavoro di Pioli va sottolineato. Un Milan che entra in Champions, qualunque sia la posizione, sarà una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Il Milan è stato bravo a dimostrare che questo allenatore e questo gruppo funzionavano e sono stati ancora più bravi a continuare il percorso del finale di stagione".