Milan-Genoa, Sky: Leao titolare in attacco, Mandzukic non al meglio

In occasione di Milan-Genoa, sarà Rafael Leao a sostituire Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco. Mario Mandzukic non al meglio

Dopo l'ufficialità della squalifica di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli dovrà decidere chi sarà il giocatore destinato a sostituire lo svedese. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Casa Milan, sarà Rafael Leao a giocare dal primo minuto contro il Genoa. Il portoghese, che ha segnato il gol che ha chiuso definitivamente i giochi contro il Parma, ha già giocato in quella posizione in questa stagione. Per il resto solito 'Milan dei titolarissimi' a parte Davide Calabria, che potrebbe rientrare già da questo weekend, ma è molto più probabile che lo farà alla prossima contro il Sassuolo. Sembra tramontata l'ipotesi Mario Mandzukic dal primo minuto. Il croato, infatti, è ancora lontano dalla migliore condizione. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic.