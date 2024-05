Milan-Genoa, Pioli recupera Kalulu: le ultime sugli infortunati

Stefano Pioli, tecnico rossonero, riabbraccia Pierre Kalulu, difensore rossonero ai box da diverso tempo. Le ultime in vista di Milan-Genoa

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa . La gara, valida per la 35^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 18:00 a San Siro.

Recupero in difesa

Buone notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pierre Kalulu, difensore francese ai box per infortunio da diverse settimane, è tornato ad allenarsi in gruppo. Luka Jovic, invece, ha svolto parte della seduta con i compagni. Proseguono un programma ad hoc Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan, i tre rossoneri salteranno la sfida al Grifone.