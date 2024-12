Milan-Genoa, arriva la mossa di Fonseca: il big si siederà in panchina

Paulo Fonseca non si smentisce in vista di Milan-Genoa e decide di far fuori il titolarissimo per il match che si giocherà a San Siro

Paulo Fonseca lo aveva annunciato al termine del match tra Milan e Stella Rossa e verso il Genoa non si smentisce. Il tecnico lusitano, infatti, aveva espressamente dichiarato come non fosse soddisfatto di alcuni singoli in modo particolare e che sarebbe stato pronto, se necessario, a chiamare ragazzi dalla Primavera o da Milan Futuro. Una scelta che sembrava riguardare soprattutto tre indiziati, uno dei quali è titolare fisso, ovvero sia Davide Calabria, Fikayo Tomori e, soprattutto, Theo Hernandez.