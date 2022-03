Milan, Gazidis e l’incontro con l’Uefa: ecco com’è andata

Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra il Milan di Gazidis e l'Uefa a Nyon. Il tema ovviamente è stato il Fair Play Finanziario

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan nella giornata di ieri ha incontro l'Uefa a Nyon. L'argomento, come annunciato è il Fair Play Finanziario e i suoi sviluppi. L'Uefa sta valutando i progetti di diversi club per capire se stiano facendo il possibile per rientrare in parametri più sostenibili. In Svizzera sono andati Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan e Giorgio Furlani, membro del consiglio d'amministrazione e che rappresenta il fondo Elliott.