Milan, Gazidis torna a Milano: “Non mi sono mai sentito solo” | PM News

Ivan Gazidis è ritornato a Milano dopo un periodo passato negli Stati Uniti per motivi di salute. Questa la lettera dell'AD rossonero

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ivan Gazidis è ritornato a Milano dopo un periodo passato negli Stati Uniti per motivi di salute. L'amministratore delegato rossonero ha scritto questa lettera per rassicurare tutti sulle sue condizioni.

"Cari Colleghi, come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. Ci tengo a dirvi che è un vero piacere e un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia, sebbene l'incredibile sostegno e affetto ricevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano.