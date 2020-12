Milan, Gazidis: “Percorso condiviso con Maldini e Massara” / News

Milan, la parole di Gazidis

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha mandato questo messaggio ai giornalisti in videoconferenza: “Grazie a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e di vedervi, anche se solo virtualmente per adesso. Spero che sia possibile essere insieme presto. Per prima cosa vorrei ringraziarvi per la vostra professionalità e l’attenzione nei confronti del nostro club. Credo che sia importante avere un confronto trasparente, equilibrato e leale. Molto spesso non è facile neanche per noi gestire la complessità di un club, una società e un brand come il Milan. Credo che stiamo facendo un percorso assieme di grande valore. Per me quest’anno è stato molto emozionante, per la società e per le due squadre in campo, quella maschile e quella femminile. Due squadre molto unite che lavorano con impegno e determinazione, che sanno reagire alle difficoltà. Mi da orgoglio, lo stesso orgoglio che spero abbiano i nostri tifosi. Siamo affrontando un percorso difficile ma tutti insieme con il nostro lavoro quotidiano potremo rendere concrete le nostre aspirazioni, e forse anche i nostri sogni. Infine voglio ringraziare tutti i colleghi del team comunicazione del Milan, che costantemente si dedicano a informarvi e a diffondere i nostri valori e i nostri progetti. Il nostro lavoro è facilitato da tanti comunicatori nati come Stefano, Paolo e Ricky. Il nostro percorso è condiviso e speriamo che sia apprezzato da tutti voi insieme al nostro stile, lo stile Milan. Tanti auguri di cuore a voi e tutti i vostri cari per un sereno Natale nonostante le restrizioni. Buon Natale e a presto”.

