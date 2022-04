Milan, Gazidis: “Lavoriamo per essere conformi alle nuove regole”

Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della riforma del Fair Play Finanziario, proiettandosi già al futuro. Le sue parole.

Sono arrivate le parole di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, dopo che il Comitato UEFA ha approvato ufficialmente le modifiche al Fair Play Finanziario, che non esisterà più. Lascerà infatti il posto al "Regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria", con nuove regole e parametri. Gazidis, ai microfoni di Reuters, ha commentato la posizione del Milan così: "Speriamo che, dopo il periodo di transizione dal sistema precedente, le nuove regole saranno applicate con forza per garantire che possano aiutare a guidarci verso questa ambizione".