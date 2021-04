Milan, Gazidis: “La Superlega fornirà supporto all’intero sistema calcio”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nella lettera scritta agli sponsor, ha parlato dei vantaggi della Superlega

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha scritto una lettera agli sponsor del club rossonero. In primo piano ovviamente la nascita della Superlega. Gazidis ha voluto spiegato il vantaggio di aderire alla competizione per tutto il sistema calcio: ""L’industria del calcio, come molte altre, ha recentemente attraversato un periodo di significativa instabilità e difficoltà finanziarie, accelerate dalla pandemia globale del Covid-19 - prosegue Gazidis -. La Superlega fornirà valore e supporto all’intera piramide del calcio con maggiori risorse finanziarie, aumentando in modo significativo i pagamenti di solidarietà alle leghe nazionali e al calcio di base e la creazione di un campionato femminile corrispondente, che rappresenterà un passo in avanti trasformativo per il calcio femminile". Ecco le altre parole di Gazidis.