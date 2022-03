Milan, oggi Gazidis e Furlani incontreranno l’Uefa a Nyon: le novità

Oggi è una giornata importante per il Milan: Ivan Gazidis e Furlani saranno a Nyon per parlare con l'Uefa. Tema? Fair play finanziario

Oggi è una giornata importante per il Milan. Nelle settimane scorse vi avevamo raccontato come il club rossonero aveva ricevuto una lettera da parte dell'Uefa per non aver rispettato il Fair Play Finanziario. Il club rossonero, così come Inter, Juventus, Roma e altre società, non è riuscito er il momento a rispettare i parametri necessari, anche se il Diavolo sta lavorando da diverso tempo in questa direzione.