Calciomercato Milan – Bomber a costo zero: spunta un nome inaspettato

Il Milan pensa continuamente al calciomercato. Certo, la squadra di Pioli in questo momento si sta giocando lo scudetto, tuttavia Maldini e Massara lavorano anche e soprattutto per il futuro. L'obiettivo è quello di costruire una squadra ancora più forte che possa fare bene non solo in Italia, ma anche in Europa nella prossima stagione. Come? Acquistando non solo giovani di talento, ma anche giocatori esperti così come Ibrahimovic, Giroud e Kjaer. A tal proposito potrebbe arrivare un attaccante low cost molto interessante.