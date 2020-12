Milan, Gazidis esalta Maldini: “Sta facendo un lavoro incredibile” | News

Ultime Notizie Milan News: Gazidis esalta Maldini

MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport UK. Il dirigente rossonero ha esaltato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera.

"Paolo Maldini rappresenta il club, lui è il club ma non solo per quello che rappresenta per il passato ma anche per quello che è oggi. Paolo sta facendo un lavoro incredibile per ricreare un'immagine del Milan per la generazione futura, mantenendo intatti i valori del club perché li conosce così bene ma pensandoli anche per il futuro".