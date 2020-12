Milan, Gazidis: “Abbiamo ereditato una situazione molto difficile” | News

Ultime Notizie Milan News: Gazidis e il coronavirus

MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Associated Press. Il dirigente ha parlato della difficoltà della società a gestire la situazione relativa al coronavirus.

"Abbiamo ereditato una situazione molto difficile. Ho paura a pensare cosa avrebbe significato per il mondo del calcio se questa crisi fosse arrivata prima del FairPlay finanziario. Per questo possiamo dire che l'impatto attuale non è poi così drammatico come sarebbe potuto essere".