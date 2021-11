Milan, Gazidis a Milanello per un saluto alla squadra | PM News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, di nuovo a Milanello alla vigilia della gara contro l'Atlético Madrid per trovare la squadra

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è recato stamattina di nuovo al centro sportivo di Milanello alla vigilia della gara di Champions League contro l'Atlético Madrid. Il dirigente rossonero, come comunicatoci dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, ha voluto salutare e ringraziare la squadra per i risultati ottenuti durante la sua assenza dall'Italia.