Milan, Garlando: “Due anni fa c’era unità, adesso invece …”

Il giornalista Luigi Garlando , in un podcast della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan . In particolar modo, egli ha parlato del momento difficile che i rossoneri stanno passando.

Ecco le parole di Garlando: "Una società si giudica dal suo progetto sportivo e dai risultati delle squadre. Prima squadra maschile, Milan Futuro, Primavera e Prima squadra femminile: non ce n'è una tra le prime cinque. Il distacco complessivo di queste quattro squadre dalla vetta è di 72 punti. Guardiamo invece l'Atalanta: prima in Serie A e quarta in Serie C. Questo è un progetto sportivo che funziona perché c'è una struttura che funziona".