Milan, Ganz: “Ecco il mio ricordo più bello. Vorrei rigiocare due partite”

Milan, gioie e dolori per Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile ed ex calciatore rossonero, ha parlato così del passato e di due rimpianti in particolare. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Skril’, official partner del Milan: “Il mio ricordo più bello col Milan è lo scudetto della stagione 1998/99. Ci sono però due partite che mi piacerebbe rigiocare. La finale di Coppa Italia del ’98, persa contro la Lazio all’Olimpico. L’altra è la Supercoppa Italiana contro il Parma che abbiamo perso a San Siro nel ’99. Mi sarebbe piaciuto avere due trofei in più in bacheca”. Ganz ha parlato anche di un ricordo particolare che lo lega a Zlatan Ibrahimovic >>>