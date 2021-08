Milan, Gandini: “Florenzi eccellente professionista e ha grande tecnica”

Di Florenzi, nuovo acquisto del Milan, ha parlato anche Gandini, ex dirigente rossonero e giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni.

Ieri e oggi sono stati i giorni di Alessandro Florenzi, nuovo acquisto del Milan che conosce molto bene Umberto Gandini. Ieri il terzino classe 1991 è arrivato a Milano, mentre oggi è stato ufficializzato e ha parlato già in conferenza stampa. Gandini è un ex dirigente del Milan, ma anche della Roma. Conosce perciò molto bene Florenzi, di cui ha parlato sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue dichiarazioni: "L'ho conosciuto ed è un eccellente professionista con grande tecnica di calcio. Il Milan prende un rinforzo che a Roma non sarebbe comunque rimasto". Qui invece tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa >>>