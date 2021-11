Milan, Galliani: “Nuovo stadio fondamentale, non ci sono alternative”

Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza, ha parlato del nuovo stadio. Ricordiamo che è senatore. Le sue parole.

Torna a parlare Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan per più di trent'anni e oggi al Monza, oltre a essere senatore. Lo fa concentrandosi anche sul nuovo stadio, a suo avviso fondamentale e senza grosse alternative. Ecco dunque tutte le sue dichiarazioni: "È fondamentale, non ci sono alternative. Ci vuole un nuovo stadio e, secondo me, lo stadio di San Siro, che ormai è una torta di tre piani, non consente di diventare uno strato. Io sono dalla parte di chi vuole uno stadio nuovo. A San Siro possono fare i concerti, le partite della Nazione, quello che vogliono". Qui tutte le dichiarazioni di Galliani >>>